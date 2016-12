D'EU hätt dem DP-Politiker no d'Handwierksgeschier dofir, dass 2017 besser gëtt wéi 2016; et misst een allerdings schwaarz gesinn, wann et géif virugoe wéi dëst Joer.

D'Flüchtlingskris hätt nämlech kënne verhënnert ginn, an och bei der Lutte géint den Terrorissem hätt ee Méiglechkeete gehat, fir méi enk zesummen ze schaffen. D'EU wär awer och de Motor gewiescht bei der Lutte géint de Klimawandel:. Et misst een dach gesinn, datt et och nach positiv Elementer ginn, wéi d'Wahlen an Eisträich. De Referendum an Italien hat guer näischt mat Europa ze dinn, also kéint een dann net vu Kris schwätzen.

D'europäesch Gesetzer géifen net méi befollegt ginn, z.B. a Polen an an Ungarn, an d'EU géif deene Länner géintiwwer e schlecht Beispill ofginn. Dat wier Waasser op d'Mille vun de Populisten.



Fir den Europadeputéierte wär China eng Diktatur, Russland bal eng, an an den USA wär e Mann gewielt ginn, vun deem een net wéisst, wat e wéilt. Dat géif zur Veronsécherung bäidroen. An dann hätt een Europa, wou ee friddleche Raum ass, an deem een d'Justiz an d'Fräiheeten zesumme kéint organiséieren. Et misst een et just wëllen.



Dem Charel Goerens no wär Europa a Syrien present um humanitäre Plang; dobäi hätt ee viru 4 Joer dem syresche President Baschar al-Assad weise kënnen, dass ee militäresch virgoe kéint, wat een awer net gemaach hätt. Déi Responsabilitéit géif mat op eise Schëllere leien, sou den DP-Vertrieder.