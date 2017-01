Dat bedeit, si versiche Flüchtlingen iwwer d'Grenzen ze schleisen. Dat mellt déi europäesch Police- Administratioun Europol. Et wär e Geschäft, wat staark am Wuessen ass. D'Flucht aus engem afrikanesche Staat iwwer d'Mëttelmier an Europa hätt virun engem Joer am Duerchschnëtt tëscht 3 an 5.000 Euro kascht. Mëttlerweil missten d'Migranten den nämmlechte Präis fir just eng Etappe bezuelen. Dat sot een Expert vun Europol.