Eigentlech sollt dem Rogers seng Funktioun eréischt am Oktober op en Enn goen.An enger Email un seng Mataarbechter, déi an de britesche Medien zirkuléiert ass, huet hien iwwerdeems déi britesch Regierung schaarf kritiséiert. Do géif et net genuch Leit mat Erfahrung ginn, déi den Austrëtt aus der EU verhandele kéinten.Domat gëtt ëmmer méi däitlech wat schonn zanter Wochen hannert den Kulisse geschwat gëtt, nämlech dass den Rogers virun e puer Woch Sträit hat mat e puer britesche Ministeren. Hien hätt si gewarnt, dass d'Verhandlunge fir e Brexit 10 Joer laang dauere kéinten a souguer da misst nach all Memberstaat dem Accord zoustëmmen. An de Rogers hat déi britesch Ministere gewarnt, hir Erwaardungen zeréckzechrauwen, wat den Accès op de Bannemaart ugeet.