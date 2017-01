Am Kampf géint den Terrorismus koum d'Fuerderung vum Chef vun der EVP-Fraktioun am Europaparlament, dass Migranten an Europa konsequent kontrolléiert ginn.

© AFP

All d'Migranten, déi am Laf vun de leschten 3 Joer an Europa agereest sinn, solle mat Hëllef vu relevanten Datebanken iwwerpréift ginn. Dat geet aus engem Zéng-Punkte-Plang vum CSU-Politiker iwwert d'Sécherheetspolitik an Europa ervir, deen der Süddeutschen Zeitung virläit. De Chef vun der Fraktioun vun der Europäescher Vollekspartei wëll dëse Pabeier d'nächst Woch der EVP am Detail presentéieren an och ofseene loossen.