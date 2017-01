Internat.: Am meeschte gelies

© RTL Télé Lëtzebuerg/Archivbild

Dat sot den Ausseminister Jean Asselborn an der neister Editioun vum Spiegel. Do kritiséiert den 67 Joer ale Politiker d’Aussoe vu sengem Homolog aus Éisträich, dem Sebastian Kurz. Nëmmen dann, wann alleguerten d’Memberstaaten vun der EU d’Flüchtlingen gerecht opdeele géifen, kéint ee Grenzschutz funktionéieren.Hie géif och hannert der Angela Merkel hirer Wëllkommenskultur stoen. Wann Däitschland seng Grenzen zougemaach hätt, hätt een elo um Balkan ungaresch Zoustänn, esou de Jean Asselborn vis-à-vis vum Spiegel. Et dierft der EU net egal sinn, wa Leit, déi verfollegt ginn, u seng Dier klappen.