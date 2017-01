© AFP

Wéi d'Zeitung Welt am Sonntag schreift, wiere bis haut just 800 Flüchtlingen vu Griicheland an d'Tierkei zeréck bruecht. Dat géif aus enger Lëscht vun der EU Kommissioun ervirgoen. D'Halschent dovunner schonn an den éischten zwee Méint nom Akraafttriede vum Accord, deen am Mäerz zejoert mat Ankara ofgemaach gi war.D'Ofkommes gesäit vir, dass d'Tierkei all déi Flüchtlingen zeréck hëlt, déi illegal op de griicheschen Inselen ukommen. Fir all Flüchtling, deen expulséiert gëtt, wëll d'EU ee syresche Migrant aus der Tierkei ophuelen. Dat war zejoert fir ronn 2.600 syresch Flüchtlingen de Fall. Wéi d'Welt am Sonntag schreift, hätt Däitschland ronn 1.000 Syrier opgeholl, Frankräich iwwer 430 an Holland ronn 400 Flüchtlingen aus Syrien.