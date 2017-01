Déi britesch Premierministesch wëll an den nächste Wochen de Plang fir de Brexit bekannt ginn, dat sot si an hirem éischten Interview fir dëst Joer.

© AFP

2017 géif e Joer vu Changement fir Groussbritannien ginn, sou d'Politikerin op Sky News an huet sech do géint de Reproche gewiert, net ze wëssen wou d'Rees nom Referendum iwwert den EU-Austrëtt higoe sollt. Et hätt ee sech wëllen Zäit huelen, sou d'Theresa May. D'Regierung hätt déi verschidde Facetten vun dëser komplexer Thematik wéilte beliichten. Den Artikel 50, deen d'Austrëttsverhandlungen formell lancéiert, sollt bis Enn Mäerz vu London invoquéiert ginn.