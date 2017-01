© afp

Sozialt Europa / Reportage Dany Rasqué



D'Kommissioun hat déi den 8te Mäerz zejoert lancéiert. Eng Fuerderung vun de Sozialisten ass an deem Kontext, dat déi sozial Critèren op deem selwechten Niveau gekuckt ginn, wéi déi finanziell Critèren.

Déi aarm ginn ëmmer méi aarm an déi Räich ëmmer méi räich: fir d'LSAP ass et kloer, dass et an Europa esou net viru goe kann. E Problem deen et net eréischt zanter gëschter gëtt an deen ëmmer méi grouss gëtt, wann näischt geschitt. D'Europadeputéierte Mady Delvaux seet, et géif vill iwwer Sécherheet geschwat ginn, iwwert en Europa, dat protegéiert. Mee et géif net nëmmen ëm d'Sécherheet vum Feind vu bausse goen, mä och ëm déi sozial Sécherheet vu bannen. Wann et nach Situatioune géif ginn, wou Leit net kéinte bei den Dokter goen, wann e Kand krank wier, misst nach weider eppes gemaach ginn, esou d'Mady Delvaux.Eng Fuerderung vun der LSAP ass dofir, dass déi sozial Critèren op deem selwechten Niveau gekuckt ginn, wéi déi finanziell.Dem Deputéierte Marc Angel no, géif et net nëmmen drëm goen, en Trippel A am Finanziellen ze hunn, mä och em ëm Trippel A am Sozialen.Dem Mady Delvaux no, géifen déi sozial Aspekter zwar gekuckt ginn, mä se wieren awer net relevant. Et géif ee keng Sanktioune kréien wann de Chômage ze héich wier, et géif een och keng kréie wann d'Aarmut méi héich géif ginn. Dofir sollten do och Critèren opgestallt ginn, déi um selwechte Niveau géife gekuckt ginn, wéi déi finanziell Critèren. Dat wier den eenzege Wee d'Länner dozou ze kréien net nëmmen no hirem Defizit ze kucken, mä och no der Aarbechtslosegkeet, der Aarmut an der Integratioun ze kucken.Déi ëffentlech Consultatioun ass bis den 31sten Dezember gelaf an et geet elo drëms ze kucken, wéi eng sozial Acquisen et an Europa ginn a wou se mussen ausgebaut ginn. Eng éischt Virlag vum socle europeén iwwert d'Sozialrechter soll dann am Fréijoer virleien.