En "haarde Brexit" géing en Austrëtt vu Groussbritannien aus dem EU-Bannemaart, der Zollunioun an e Verloossen vum europäesche Geriichtshaff bedeiten. Am Kär vum Theresa May hire Pläng stéing deemno e klore Broch mam gemeinsame Marché mat der EU.Wéi si beim Untrëtt vun hirem Amt gesot hätt „Brexit heescht Brexit“, hätt si dat och genee sou gemengt, schreift den „Sunday Telegraph“. E Porte-Parole vun der Regierung äntwert awer, dat wäre just Spekulatiounen.Wa Groussbritannien nämlech aus dem EU-Bannemaart erausklamme géif, kéinten si och déi onkontrolléiert Migratioun vun EU-Bierger stoppen, an genee dat war ee vun den zentrale Walversprieche vun den Pro-Brexit-Kandidaten.D'Premier Ministesch wëll Enn Mäerz zu Bréissel offiziell d'Austrëttsverhandlungen starten. D'Theresa May war an der lescht ëmmer méi ënner Drock geroden, well si hir Strategie fir d'Brexit-Negociatiounen net wollt Präis ginn.D'Alternativ zum haarde Schnëtt wär, datt Groussbritannien beispillsweis nach en Zougang zum EU-Bannemaart géing behalen.