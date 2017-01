Um Méindeg gëtt am Europaparlament säi Successeur als EU-Parlamentspresident gewielt. Eigentlech war ofgemaach, datt et um Tour vun de Konservativen a vun hirem Kandidat Antonio Tajani wier. D'Sozialdemokrate spillen awer net méi mat.





Vote EU-Parlament President / Reportage Pit Everling



Éischtens gefält et net, dass deen Accord, deen d'Presidence betrefft, net agehale gëtt. Zweetens gefält net, dass den Här Pitella, dee jo selwer och als Fraktiounschef vun de Sozialdemokrate kandidéiert fir President ze gi vum Parlament, d'Enn vun der grousser Koalitioun verkënnegt. Ech froe mech wat se domat bezwecken. A vill vun eis froe sech wat domat bezweckt ass. Dat Parlament ass net ze geréieren a net ze regéieren ouni déi Koalitioun, well mer all meilewäit vun absolute Majoritéiten ewech sinn.



© Ant Deister

Si schécke mat hirem Fraktiounschef Gianni Pitella en eegene Kandidat an d'Course. D'Sozialdemokraten hale sech also net un dat wat no de Wahlen 2014 mat der EVP ofgemaach gi war. Dat huet een Haaptgrond, seet d'LSAP-Euopadeputéiert Mady Delvaux:Mir sinn dovunner ausgaangen, de President vun der Kommissioun, dat ass den Här Juncker, deen ass PPE, also Parti Populaire Européen. Deemools, anscheinend, sollt President vum Conseil eng Sozialistin ginn, dat ass awer net geschitt an et ass den Här Tusk ginn an am Europaparlament ass dee Moment den Här Schulz gewielt ginn a vun de Sozialisten. Elo soen d'Sozialisten, et ass net normal, dass déi Partei, déi zwar déi meeschte Stëmmen huet, awer och erëm net esou vill méi wéi déi zweet Partei, dass déi déi dräi Presidenteposte besetzt, dofir si mer elo net méi d'accord.Egal wéi et elo um Dënschdeg ausgeet, wäert d'Zesummenaarbecht an Zukunft schwiereg ginn, esou nach d'Mady Delvaux.Bei der EVP stéisst dës Decisioun vun de Sozialdemokrate fir en eegene Kandidat ze lancéieren natierlech op wéineg Versteesdemech. Den CSV-Europadeputéierte Fränk Engel:Am Ganze gëtt et iwwregens 7 Kandidaten, dorënner och de fréiere belsche Premier Guy Verhofstadt, dee fir déi Liberal mat an d'Course geet.

D'Wahl versprécht spannend ze ginn a kéint sech e bëssen zéien. An den éischten 3 Tier brauch een déi absolut Majoritéit fir gewielt ze ginn. An de 4. Tour komme just déi zwee bescht Placéiert an da geet eng einfach Majoritéit duer. Dëse 4. Tour ass fir 20 Auer e Méindeg den Owend geplangt.

D'Mandat vum neie President gëllt bis déi nächst Europawahle Mëtt 2019.