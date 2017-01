© AFP

D'Inflatioun an der Eurozone ass Enn zejoert däitlech an d'Luucht gaangen an huet den héchsten Niveau zanter 3 Joer erreecht. Am Dezember huet d'Präisdeierecht ëm 1,1 Prozent par Rapport zum Joer virdrun zougeluecht, sou Eurostat e Mëttwoch de Moien. Domadder confirméiert sech d'Hausse, déi schonn am November festgestallt gouf.



Däitlech méi deier wéi nach virun engem Joer ass d'Energie an den Eurolänner.