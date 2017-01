Dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister an engem Interview mat der dpa. Hien huet een Appell gemaach, de Rietspopulisten an Europa d'Stir ze bidden. Et misst ee sech asetzen fir een Europa vum 21. Joerhonnert an net fir een Europa vum 19. Joerhonnert.



An dem Kontext participéiert de Jean Asselborn e Samschdeg un enger Demonstratioun géint eng geplangte Konferenz vun europäesche Rietspopulisten zu Koblenz.



Et géif drëms goen, sech géint déi ze stellen, déi d'EU wëllen zerstéieren an et sollt ee sech fir ee méi faarwegt Europa staark maachen.



De Lëtzebuerger Diplomatiechef huet fir een oppent Europa plädéiert, een Europa wou jiddereen eng Plaz huet, dee sech un der Demokratie wëll bedeelegen. An net un Fanatismus, Exklusioun an Haass. Deene "Friemen", wéi de Jean Asselborn seet, d'Schold ze ginn um Chômage an dem Terror, wier extrem geféierlech.



Fir d'Konferenz zu Koblenz vun der rietspopulistescher ENF-Fraktioun vum Europaparlament ginn e Samschdeg ënnert anerem d'Cheffin vun der AFD Frauke Petry, d'Presidentschaftskandidatin vum franséischen Front National Marine Le Pen an de Chef vun der hollännescher rietspopulistescher Partei PVV, de Geert Wilders erwaart.