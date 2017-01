Pro Europa - e Bekenntnis am Kontext vum Brexit ...

Europäesche Solidaritéits-Corps: Monique Kater



Esou wéi e Regierungschef eemol am Joer eng Ried hält, zur Lag vum Land, presentéiert och de Kommissiounspresident regelméisseg seng Iwwerleeunge fir d'Zukunft vun der Europäesch Unioun. Mëtt September zejoert huet de Jean-Claude Juncker d'Iddi lancéiert vun engem Europäesche Solidaritéits-Corps, an deem Jonker sech engagéieren, do eng Hand mat unzepaken, wou Hëllef néideg ass ... wat dat genee fir Projete sinn, gëtt een e Freideg an der Maison de l'Europe gewuer.

Et kann een an Italien agesat ginn, well do, wou déi schwéier Äerdbiewe waren, ass nach zimlech laang zimlech vill ze doen, mä och an all de Flüchtlingscampen op eisem Kontinent gi Leit gebraucht, déi sech asetzen ... an därer net ze mann.

Genee hei bréngt de Jean-Claude Juncker déi Jonk an d'Spill, mécht en Appell un hiert "Europäer Sinn" an un hir Solidaritéit, seet d'Yuriko Backes, Cheffin vun der Lëtzebuerger Representatioun vun der EU-Kommissioun.



Sämtlech Memberstaate ginn an de Projet vum europäesche Solidaritéits-Corps mat agebonnen; an et gëtt eng Plattform, op där ee sech kann aschreiwen an uginn, a wéi engem Memberstaat ee gäre géing hëllefen an a wéi engem Beräich ... eng Formatioun bräicht een net, erkläert d'Yuriko Backes, eenzeg Konditioun ass den Alter: 17 beim Aschreiwen, dann op bis 30 Joer, Stage respektiv Volontariat ginn awer eréischt vun 18 un ...



Ugestrieft géing natierlech d'Zesummenaarbecht mat den Associatiounen, déi schonn um Terrain aktiv sinn, seet d'Cheffin vun der Representatioun vun der EU-Kommissioun.



D'Yuriko Backes invitéiert jidder Intresséierte fir e Freideg um 16 Auer an d'Europahaus an der Stad; do kritt een Informatiounen aus éischter Hand, iwwer d'Hëllef déi gebraucht gëtt.



Era luusse kann een awer och elo schonn, op Twitter, ënner EU zu Lëtzebuerg.