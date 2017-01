© AFP

Am Mëttelpunkt vun den Diskussioune steet d'Situatioun a Griichenland an domadder déi griichesch Scholdelaascht. Owes da gesinn sech déi 10 Finanzminister vun deenen Eurolänner, déi eng Finanztransaktiounssteier wëllen aféieren. Des Pläng schleefen zanter Joren. Sou dass och elo mat kengem Duerchbroch gerechent gëtt.Op Malta ass donieft een informelle Conseil vun den EU-Inneminister. Et geet an der Haaptsaach ëm d'Flüchtlingskris an d'Protektioun vun de Grenzen. Diskutéiert gëtt iwwert d'Reform vum europäeschen Asylsystem, deen als wichtegt Element gëllt, fir d'Flüchtlingsfro ze léisen.Zur Sprooch kommen och d'Propose vun der maltesescher EU-Presidence, fir op en Neits Rekordzuelen op der Flüchtlingsroute vu Libyen an Italien dëst Joer ze evitéieren. Am Kontext vun enger Verschäerfung vun de Grenzkontrollen diskutéieren d'Ministeren och iwwert eng Verbesserung vum elektroneschen Erfaassen vu Leit, déi an d'EU areesen. Dës Prozedur soll am Anti-Terrorkampf eng zentral Roll spillen.