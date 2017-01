17 där Produzente waren am Juni 2010 vun der EU-Kommissioun zu enger Geldstrof vun am Ganzen iwwer 620 Milliounen € veruerteelt ginn. An 1. Instanz hat den Europäesche Geriichtshaff déi Strof am September 2013 confirméiert.

Deene Firmaen, dorënner Villeroy&Boch, war reprochéiert ginn, tëscht 1992 an 2004 a 6 EU-Memberlänner ë.a. hir Präishaussen ofgeschwat ze hunn. Dobäi war d’Strof fir Villeroy&Boch mat eleng 71,5 Milliounen € am héchsten ausgefall; nom Uerteel bleift et bei där Strof. An där zweeter Instanz goufen dogéint d’Strofe fir d’franséisch Sociétéiten Allia a Produits Céramiques de Touraine annuléiert, déi den 1. Riichter no net bei der Präisofsprooch matgemaach haten, soudass déi gemeinsam Strof fir 5 aner Produzente vu ronn 57,7 op knapp 50,6 Milliounen € erofgeet; an engems hunn d’Riichter decidéiert, dass déi Affär nees zréck muss an d’1. Instanz, d’selwecht wéi déi vu Laufen Austria. Donieft gouf déi solidaresch Strof fir Roca Sanitario a Roca France vu 6,7 op net grad 6,3 Millioune reduzéiert. 3 aner Produzenten haten iwwerdeems keng Strof kritt.Nom Uerteel an 1. Instanz haten ebe Membere vum sougenannte Buedzëmmer-Kartell a vun der EU-Kommissioun Appel ageluecht. Wat d’Länner ugeet, waren Däitschland, Éisträich, d’Belsch, Frankräich, Italien an Holland betraff, an, wat d’Produite betrëfft, z.B. Krinn a Keramikartikelen. Tëscht de Konklusiounen an dëser Affär an dem Uerteel loungen iwwregens op den Dag genee 14 Méint.