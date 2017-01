© AFP

EU-Staate géint Gentechnik / Rep. Annick Goerens



An zwar un d'Entreprisen, déi d'Technik fir sou Genmanipulatioune bereet stellen. Konkret gouf e Freideg engersäits driwwer ofgestëmmt ob de genmodifizéierte Mais MON 810 vu Monsanto, dee just deelweis an der EU erlaabt ass, nees soll eng Zouloossung kréien. Anerersäits goung et ëm zwou nei Zouloossunge vun anere Genmais-Zorten. Fir keng vun deenen 3 gouf awer eng qualifizéiert Majoritéit erreecht, erkläert d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Lëtzebuerg hätt sech awer kloer 3 Mol dogéint gestëmmt.

De Problem mat genmanipuléierte Kulturen, wéi dem Mais, ass zum Beispill, dass et bis ewell nach keng Laangzäitstudie ginn, wéi sech sou Produiten op d'Gesondheet an op d'Biodiversitéit, also op aner Kulturen auswierken, erkläert d'Ëmweltministesch. A genee dofir wär et wichteg als Principe de Précaution genmodifizéiert Kulturen net zu Lëtzebuerg an net an Europa zouzeloossen. Fir sech ofzesécheren huet Lëtzebuerg sech 2015 dowéinst eng Exception géographique ugefrot, sou dass zu Lëtzebuerg kee genmanipuléierte Mais dierf geséit ginn. E Verbuet an Europa wier awer wichteg, well et duerch d'Loft méiglech ass, dass sech déi verschidden Zorte Mais iwwert d'Grenzen eraus sech vermëschen.



Well um Freideg keng qualifizéiert Majoritéit erreecht ginn ass, geet de Ball elo ënnert anerem nees zeréck un d'EU-Kommissioun, déi sech dann decidéiere muss ob se d'Zouloossunge fir déi dräi Zorte Genmais refuséiert oder een neie Vote lancéiert.



D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg hofft natierlech dass d'Kommissioun dem Appell vun den europäesche Bierger nokënnt a sech géint d'Zouloossungen ausschwätzt.