D'Staats- an d'Regierungscheffe vu 7 südeuropäesche Memberlänner wëllen e Samschdeg zu Lissabon hir Positiounen ofstëmmen.

Internat.: Am meeschte gelies

© afp

Dat en vue vum nächsten EU-Sommet, bei deem et virun allem ëm den Ëmgang mat der Flüchtlingskris wäert goen.Donieft steet d'Verdéiwung vun der Währungs- a Wirtschaftsunioun um Programm. Mat derbäi an der portugisescher Haaptstad sinn ënnert anerem de franséische Staatschef François Hollande an de Griich Alexis Tsipras.