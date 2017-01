© afp

Et konnt ee sech wuel iwwer d'sozial Netzwierker oder um Site vun der EU-Kommissioun hei zu Lëtzebuerg aschreiwe fir mat dobäi ze sinn an et war och soss an de Medie Pub gemaach gi fir den europäesche Solidaritéitscorps – mee dass de Konferenzraum am Europahaus an der Stad bal aus alle Néit géif platzen, dat hat awer elo wierklech kee vun de Responsabele geduecht! An dach: e Freideg de Mëtteg konnt een d'Beispill vun engem „konkreten a gelieften“ Europa materliewen! Bréissel freet déi Jonk aus der EU, sech z'engagéieren, a stéisst, tatsächlech, op oppen Oueren..

EU Solidaritéitscorps - E Reportage vum Monique Kater



E Juncker, eng Ried, eng Iwwerraschung: Hei war een dat gewinnt, Bréissel krut d'Iddi zwar net op Lëtzebuergesch, mee op Englesch zerwéiert. Am Etat de l'Union, am September zejoert, goung de Message u Kommissioun a Memberstaaten, déi jonk Europäer direkt op hier Hëllefsbereetschaft a Solidaritéit unzespriechen. An déi hu geäntwert, bis elo zu iwwer 20.000! En Europa fir unzepaken, en Europa dat net krank ausgesäit, genee esou soll dat sinn, fënnt och d'Yuriko Backes, déi d'Kommissioun hei representéiert. Si fënnt, et géif ee kloer gesinn, datt den Interêt bei deene Jonke riseg wier, wat een ënnert anerem doru gesäit, dass se ganz vill Froe matbruecht hunn an op déi Manéier e flotten Dialog entstane wier.

Dass d'Bréisseler Millen am Muelen net déi séierst sinn, ass bekannt, mee dëse Projet gëtt a muss och séier weider a fäerdeg entwéckelt ginn – well déi Jonk am gaange sinn, hir Zukunft ze plangen, vläicht no Lycée a virun Uni, Erfahrunge sammele wëllen, am Ausland, am Ëmgang mat Leit, deenen et manner gutt geet. Bréissel weess dat, a schafft drun, erkläert d'Martine Reicherts, déi d'Direktioun fir Kultur an Educatioun leed. Et géif zwar nach keng konkret Programmer ginn, ma et géif een awer mat Héichdrock doru schaffen an et wier een sech bewosst, datt een de jonke Leit eppes misst ubidden.