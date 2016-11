X

Rien ne va plus – op d'mannst emol a verschiddene Staate laanscht d'Ostküst, wou d'Wahlbüroen um 18 Auer Lokalzäit zougemaach hunn.



Eng historesch Wahl, wéi een hei op Schratt an Tratt erzielt kritt. Zemools d'amerikanesch Medie sinn elo am Gaangen, sech a Superlativen ze iwwerschloen. Ma och d'Wieler weisen, datt et dëst Joer keng normal Wahle waren.



Et gesäit deemno och esou aus, wéi wann d'Wahlbedeelegung dëst Joer nees e bësse méi héich dierft ausfalen. De ganzen Dag iwwer krut een hei an den USA Biller vu laange Schlaange ronderëm d'Wahlbüroen ze gesinn. Dernieft haten an de leschte Wochen eng 50 Millioune Wieler vum Early Voting profitéiert. Dat si remarkabel Zuelen, wann ee bedenkt, datt den "Early Voting" nëmmen a 37 Staate vun deene 50 méiglech ass.



Seelen huet d'Land awer esou ee polariséierende Wahlkampf erlieft. "Ech hu Frënn iwwert dëse Wahlkampf verluer", sot en Dënschdeg de Mëtten e jonke Geschäftsmann zu New York. An dann ëmmer nees de Saz, datt u sech kee vun deenen zwee Kandidate richteg gutt wier, mä datt ee sech awer fir een decidéiere misst. Ënnert dem Stréch kann ee festhalen, datt d'Wahlen nach ni esou vill Leit beréiert hu wéi dëst Joer. Ob a perséinleche Gespréicher oder an Interviewen am amerikanesche Fernseh, et gouf kaum e Wieler, deen net deen immens negativen Toun vum Wahlkampf ugeschwat huet. A bei deene meeschte war et de Fazit, datt ee frou wier, wann elo mol nees e bësse Rou akéiert. Anerer awer maache sech Gedanken, wat geschitt, wann déi "aner Säit" gewënnt – egal fir wéi eng Säit si gestëmmt hunn. Sondagë vu CNN no ass all Kéiers e Véierel vun de Wieler entweder "concerned" (beonrouegt) oder "scared" (huet Angscht), wann deen "Aneren" President gëtt. Zesummegeholl ass dat all zweeten Demokrat oder Republikaner.



Verschidden Etablissementer huelen de ganzen Tamtam awer mat engem Clin d'oeil. Wéi den Hotel Americano zu New York, deen net nëmmen "Nasty Woman Burger" offréiert an "Grab'em by the p*&% truffled Parmesan fries", mä och "Buses for Canada, which will be waiting out front ... just in case". Esou steet et mol op d'mannst op der Affiche. Aner Plazen awer huelen d'Ängscht vun de Leit ganz eescht. Wéi z.B. d'Police an den Trump Tower, wou am Laf vum Dënschdegnomëtte Camione vun der Müllabfuhr laanscht d'Fassad op der Fifth Avenue gestallt goufen – do, wou an de leschten Deeg zu all Dageszäit Supporter a Protestler fir respektiv géint de Milliardär gebierelt hunn. Dernieft ass d'Präsenz vun der Police uechter ganz Manhattan immens héich.







"Rien ne va plus" ass dann och net ganz richteg. Och wa laanscht d'Ostküst an a vereenzelten anere Staaten elo déi éischt Büroen zougemaach hunn, esou ass de Wahlkampf grad elo a seng lescht kritesch Phas gaangen. Eng Phas, déi dobaussen net méi esou richteg an Uecht geholl gëtt, mä de Campagnë ganz vill Kappzerbrieches ka maachen: Zuele vun den éischten "Exit polls". Vu datt am Zentrum vum Land an un der Westküst nach ëmmer gewielt gëtt, kënnen d'Héichrechnungen e wichtegen Impakt hunn. Huele mer un, déi éischt Resultater wiere ganz positiv fir de Kandidat A, da kann et gutt sinn, datt am Westen net grad esou trei Supporter no engem laangen Aarbechtsdag da léiwer heem ginn, amplaz nach zwou Stonnen an d'Rei stoen ze goen an engem Wahlbüro. Oder ëmgedréint: Gesäit et sou aus, wéi wann de Kandidat B fréi scho wäit zeréckläit, soe sech d'Wieler op der anerer Säit vum Land, datt et kee Wäert méi huet, fir wielen ze goen.



Egal wéi: "We'll have to wait and see", wéi et esou schéin hei heescht. Mir wäerten op alle Fall di ganz Nuecht nach uechter Manhattan ënnerwee sinn, fir Atmosphär, Stëmmen a Reaktiounen anzefänken. Méi ee kloert Bild dierfte mer no Hallefnuecht (NYC Lokalzäit) hunn, dat ass 6 Auer moies doheem.



Am Moiesjournal op Radio Lëtzebuerg héiert Dir da Live-Interventioune vum Times Square respektiv dem Rockefeller Center, wou ganz vill New-Yorker an Touristen déi historesch Auszielung suivéiere wäerten.