On peut faire mille et une soupes différentes avec tous les légumes imaginables, parfois même avec des fruits, et différents types de crème. Cette soupe orientale se prépare avec des nouilles accompagnées de délicieux morceaux de steak!

Ingrédients: 1 rumsteak, en lamelles

jus d'1 citron vert

1 courgette, en dés

2 tomates, en dés

1 oignon, émincé

1/2 l de bouillon de poule ( 1 cube de bouillon de poule + 1/2 l d'eau)

5 dl de lait de coco

2 gousses d'ail, écrasées

huile d'olive extra vierge

1 botte de persil, haché

1 c à c de poivre de Cayenne

120 g de nouilles

poivre et sel



Etape 1: Faites revenir l'ail et l'oignon dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient translucides.

Etape 2: Ajoutez les tomates, la courgette, le poivre de Cayenne ainsi que la moitié du bouillon. Portez à ébullition et faites cuire pendant 5 minutes.

Etape 3: Ajoutez le reste du bouillon et le lait de coco et laissez mijoter 15 minutes à feu doux.

Ajoutez les lamelles de steak dès que la soupe commence à frémir. Ajoutez les nouilles après 10 minutes.

Etape 4: Achevez la soupe avec le persil et le jus de citron vert. Assaisonnez de poivre et sel. Servez sans attendre.