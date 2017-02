Ingrédients: Pour le crumble:

200 g de beurre

300 g de farine

175 g de sucre

pincée de sel

500 g de fruits rouges mélangés (surgelés) Pour le yaourt glacé:

200 ml de yaourt à la grecque

100 g de sucre

8 g de sucre vanillé

200 ml de crème (30% M.G.)

Etape 1: Dans un bol, mélangez le yaourt, le sucre et le sucre vanillé, et remuez jusqu'à ce que le sucre soit dissous.

Etape 2: Fouettez la crème fraîche en chantilly et ajoutez celle-ci dans le yaourt. Versez le tout dans un bac de congélation et mettez-le au congélateur pendant 4 heures. Toutes les demi-heures, remuez le mélange à la fourchette pour briser les cristaux de glace.

Etape 3: Préchauffez le four à 180°C. Découpez le beurre en petits morceaux. Mélangez la farine, une pincée de sel et le sucre. Ajoutez progressivement les morceaux de beurre et travaillez le mélange pour obtenir des miettes de pâte.

Etape 4: Beurrez un plat à gratin. Remplissez-le de fruits rouges congelés et recouvrez de crumble. Enfournez pendant 40 minutes, jusqu'à ce que le crumble soit doré et les fruits bouillonnnent. Servez le crumble avec une boule de yaourt glacé.