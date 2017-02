Ingrédients: 1 pâte feuilletée prête à l'emploi

350 g de haché de poulet

2 branches de céleri vert, en dés

1 gousse d'ail, écrasée

1 oignon, émincé

1 poireau, en rondelles

1 grosse carotte, en rondelles

1 grosse tomate, en dés

filet de vin blanc

1,5 c à c d'origan séché

1 œuf, légèrement battu

huile d'olive extra vierge

poivre & sel

Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Dans une poêle, faites revenir l'ail et l'oignon dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Ajoutez la viande hachée et faites-la cuire jusqu'à ce qu'elle se défasse.

Etape 2: Ajoutez le céleri, le poireau, la carotte et la tomate et prolongez la cuisson de quelques minutes. Assaisonnez de poivre, sel et origan. Mouillez avec le vin blanc et laissez cuire et évaporer un moment.

Etape 3: Mettez le mélange de viande hachée dans des petits plats à gratin individuels. Recouvrez-les de pâte feuilletée et piquez-y un trou pour que la vapeur de cuisson puisse s'échapper. Badigeonnez la pâte d'œuf battu. Faites cuire les mini tourtes 15 minutes au four chaud, jusqu'à ce que la croûte soit cuite et dorée.