Des pâtes au pesto rouge, voilà une préparation idéale pour amener un peu de soleil en plein cœur de l’hiver. La fraîcheur des tomates, la saveur puissante de l’ail et le parmesan râpé vous mettront la tête en vacances… en Italie, plus précisément.

Ingrédients: 500 g de spaghettis

poignée de feuilles de basilic

Pour le pesto:

250 g de tomates séchées

2 gousses d'ail

40 g de pignons de pin + supplément pour la finition

1 dl d'huile des tomates ou huile d'olive

120 g de parmesan râpé + supplément pour la finition

poivre et sel



Etape 1: Faites cuire les pâtes al dente dans de l'eau salée.

Etape 2: Mixez tous les ingrédients pour le pesto au blender. Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 3: Égouttez les pâtes et mélangez-les avec le pesto. Servez les pâtes dans les assiettes et décorez de feuilles de basilic, parmesan et pignons de pin.