Thank God It's Friday! Après une semaine de boulot, voici un plat qui fait plaisir à tout le monde: du poulet avec une sauce champignons maison. Bon week-end!

Ingrédients: 2 gros filets de poulet, coupés en deux

huile d'olive

250 g de champignons blancs, en lamelles

3 gousses d'ail, écrasées

250 ml d'eau + 1/2 cube de bouillon de poule

125 ml de crème, 30% M.G.

3 c à s de fromage crème

1 c à s de farine

2 c à s de persil haché

poivre et sel



Etape 1: Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande poêle et faites-y cuire et dorer les filets de poulet.

Retirez la viande de la poêle.

Etape 2: Dans la même poêle, faites cuire les champignons et l'ail. Les champignons doivent rester un peu croquants. Retirez de la poêle.

Etape 3: Versez maintenant l'eau dans la poêle, avec le cube de bouillon et la crème. Ajoutez le fromage crème et assaisonnez de poivre et sel. Portez à ébullition en remuant. Ajoutez la farine et remuez jusqu'à la formation d'une sauce épaisse.

Etape 4: Ajoutez les champignons et le poulet, et décorez de persil.



Délicieux avec de la purée ou du riz.