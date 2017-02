Ingrédients: Pour +/- 16 biscuits:

225 g de beurre

150 g de sucre

8 g de sucre vanillé

1 jaune d'œuf

280 g de farine

pincée de sel

confiture de fraises



Etape 1: Préchauffez le four à 180°C. Mélangez le beurre, le sucre et le sucre vanillé pour obtenir une masse onctueuse. Ajoutez le j'aune d'œuf et mélangez soigneusement. Ajoutez la farine et le sel et pétrissez pour obtenir une pâte ferme. Laissez reposer 1 heure au frigo.

Etape 2: Abaissez la pâte sur le plan de travail fariné, à une épaisseur d'un demi-centimètre.

Etape 3: Avec un emporte-pièce en forme de cœur, découpez des biscuits dans la pâte. Avec un emporte-pièce plus petit, découpez un trou en forme de coeur au centre de la moitié des biscuits.



Posez tous les biscuits sur une plaque tapissée de papier cuisson et faites-les cuire 15 minutes au four. Laissez refroidir complètement vos biscuits. Tartinez les coeurs entiers de confiture et posez les coeurs 'troués' par-dessus. Appuyez dessus pour faire tenir le tout.

Astuce: Pour éviter que les biscuits ne se déforment trop à la cuisson, remettez-les au frigo une fois découpés (voire même un moment au congélateur). Après 15 minutes, sortez-les et faites-les cuire au four. S'ils se sont déformés malgré tout, égalisez-les à l'emporte-pièce dès leur sortie du four.