Ingrédients: 1 chou-fleur, nettoyé

graines d'1 grenade

40 g de pignons de pin

1 cube de bouillon de légumes

30 g de beurre

10 g de miel liquide

poivre et sel



Pour la sauce:

1 botte de persil, haché

1 bouquet de menthe, hachée

150 g de mayonnaise

150 g de crème épaisse

1 gousse d'ail, écrasée

jus et zeste d'1/2 citron

huile d'olive

2 à 3 filets d'anchois en conserve

poivre et sel

Etape 1: Faites cuire le chou-fleur entier pendant 15 minutes dans une grande quantité d'eau avec le cube de bouillon. Préchauffez le four à 220°C.

Etape 2: Faites fondre le beurre au micro-ondes et mélangez-le avec le miel. Retirez le chou-fleur du bouillon et égouttez-le. Posez-le dans un plat allant au four.

Versez le beurre au miel par-dessus et enfournez pendant 25 minutes.

Etape 3: Mixez tous les ingrédients de la sauce au blender. Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 4: Sortez le chou-fleur du four et assaisonnez de poivre et sel. Nappez-le de sauce et décorez-le de pignons de pin, graines de grenade et persil.



Astuce: Délicieux comme plat végétarien ou accompagné d'un morceau de poulet ou de porc grillé.