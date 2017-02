Le sheetpan ou tout-en-un est très tendance. Normal, car c’est une façon rapide et facile de cuisiner du poisson ou de la viande et des légumes. Vous préparez tous les ingrédients, vous enfournez le repas pendant 30 à 40 minutes, et c’est prêt!

Ingrédients: 2 patates douces, en bâtonnets

6 gousses d'ail, non épluchées

250 g de céleri-rave, en bâtonnets

huile d'olive

2 panais, en bâtonnets

2 oignons rouges, en quartiers

2 c à s de thym séché

200 g de carottes, en bâtonnets

poivre et sel



Pour le poisson:

4 filets de cabillaud

5 c à s d'huile d'olive

2 gousses d'ail, écrasées

2 c à s de persil haché

pincée de poivre de Cayenne

6 c à s de chapelure

poivre et sel

Etape 1: Préchauffez le four à 180°C. Mettez tous les légumes et l'ail dans un saladier, ajoutez l'huile et le thym et assaisonnez de poivre et sel. Mélangez le tout.

Etape 2: Posez les légumes sur une plaque tapissée de papier cuisson et enfournez pendant 30 minutes. Remuez toutes les 10 minutes.

Etape 3: Assaisonnez le poisson de poivre et sel. Mélangez les ingrédients restants dans un bol pour obtenir une bouillie épaisse. Ajoutez éventuellement un filet d'huile, si le mélange est trop sec.

Etape 4: 10 minutes avant la fin de cuisson, ajoutez le poisson par-dessus les légumes.



Badigeonnez-le du mélange de chapelure et remettez-le au four pour qu'il forme une petite croûte dorée et croustillante.