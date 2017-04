Ingrédients: 8 grandes tomates charnues

200 g de riz

250 g de haché porc et veau

1 oignon, émincé

100 g de feta

2 c. à s. de persil haché

1 cube de bouillon de bœuf

1 c. à s. d'origan séché

2 c. à s. de menthe fraîche hachée

poivre et sel

huile d'olive

Etape 1: Préchauffez le four à 180°C. Coupez le 'chapeau' de chaque tomate et réservez.

Evidez les tomates à la petite cuillère et réservez la chair. Saupoudrez l'intérieur des tomates de poivre, sel et origan. Posez les tomates à l'envers sur du papier absorbant pendant 5 minutes.

Etape 2: Faites cuire le riz. Faites revenir l'oignon émincé dans un peu d'huile d'olive. Quand il est translucide, ajoutez la viande hachée et faites-la cuire un moment. Ajoutez ensuite la chair de tomate et laissez mijoter encore 5 minutes. Ajoutez le cube de bouillon, le riz, le persil, la menthe et la feta. Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 3: Farcissez les tomates de ce mélange, posez-les dans un plat allant au four, remettez les chapeaux et enfournez le tout pendant 20 minutes.