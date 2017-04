Ingrédients: 400 g de haché de volaille

1 betterave rouge précuite

botte de ciboulette, hachée

zeste râpé d'1 citron vert

75 g de chapelure

1 œuf

200 ml de yaourt

½ gousse d'ail

2 c. à s. d'huile de tournesol

poivre et sel

Etape 1: Hachez finement la betterave. Mélangez-la avec la viande hachée, ainsi que la moitié de la ciboulette, la chapelure et l'œuf. Assaisonnez de poivre et sel. Formez des boulettes avec ce mélange.

Etape 2: Faites dorer les boulettes de toutes part dans l'huile chaude. Continuez la cuisson à feu modéré.

Etape 3: Mixez le yaourt avec l'autre moitié de la ciboulette et l'ail écrasé pour obtenir une sauce onctueuse. Assaisonnez de zeste de citron vert, poivre et sel. Servez les boulettes accompagnées de sauce.