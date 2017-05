Ingrédients:

4 filets de saumon (800 g)

12 asperges vertes

8 asperges blanches

150 ml de pesto rouge

50 g d'olives vertes, coupées en deux

50 g d'olives noires, coupées en deux

1/2 courgette, en dés

quelques brins de thym

2 oignons de printemps, en rondelles

jus d'1/2 citron

huile do'live

poivre et sel



Etape 1: Préchauffez le four à 200°C.

Etape 2: Épluchez les asperges blanches et coupez la partie dure à la base. Coupez également l'extrémité dure des asperges vertes. Arrosez les asperges d'un peu d'huile d'olive et assaisonnez-les de poivre et sel.

Etape 3: Prenez une feuille de papier cuisson par personne. Veillez à ce qu'elle soit assez grande.

Badigeonnez le papier d'huile d'olive et posez-y les asperges. Ajoutez les filets de saumon que vous badigeonnez d'une cuillère de pesto. Répartissez les dés de courgette et les olives sur les morceaux de saumon. Assaisonnez de poivre et sel, arrosez de jus de citron, parsemez d'oignons de printemps et achevez avec un brin de thym.

Etape 4: Repliez soigneusement le papier pour fermer les papillotes. Posez-les sur une grille et enfournez pendant 20 minutes.

Délicieux avec des pommes de terre grenaille ou des pâtes.