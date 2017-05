Ingrédients:

200 g de riz à sushi

3 à 4 feuilles de nori

2 c à s de vinaigre

1 c à c de sel

1 c à c de sucre

1 poignée de pointes d'asperges vertes

1 carotte

1 avocat

sauce soja

1 tapis à sushis

Etape 1: Faites cuire le riz comme indiqué sur l'emballage. Coupez la carotte en julienne.

Faites blanchir les pointes d'asperges. Évidez la chair de l'avocat et coupez-la en lamelles.

Etape 2: Faites chauffer le vinaigre avec le sel et le sucre pendant quelques secondes au micro-ondes. Remuez. Versez ce mélange dans le riz refroidi.

Etape 3: Étalez le petit tapis à sushis. Posez-y une feuille de nori. Humectez vos mains, prenez une petite poignée de riz et répartissez-la sur le nori. Disposez une rangée de bâtonnets de carotte, de languettes d'avocat et de pointes d'asperges. Aidez-vous du tapis pour enrouler les sushis et pressez légèrement. Mouillez un couteau et coupez le rouleau en tronçons de 2 cm.

Etape 4: Servez les sushis avec un peu de sauce soja.