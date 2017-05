Ingrédients:

1 pâte feuilletée

2 c à s de crème

6 c à s de passata de tomates

2 c à s de feuilles de thym + supplément pour la finition

1/2 courgette, en rondelles

1/2 oignon rouge, en rondelles

1/2 poivron jaune en anneaux

1/2 poivron rouge, en anneaux

1 c à c de poivre de Cayenne

poignée de pignons de pin

100 g de mozzarella râpée

poivre et sel

huile d'olive

Etape 1: Préchauffez le four à 200ºC. Étalez la pâte feuilletée sur une plaque tapissée de papier cuisson badigeonné d'huile d'olive.

Etape 2: Mélangez la passata avec la crème et versez ce mélange sur la pâte.

Etape 3: Garnissez la pâte de légumes. Saupoudrez de thym frais et de poivre de Cayenne. Parsemez de mozzarella et de pignons de pin et arrosez d'huile d'olive. Assaisonnez de poivre et sel. Faites cuire la croûte aux légumes 25 minutes au four.