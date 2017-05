Ingrédients:

200 g de beurre non salé, à température ambiante

200 g de sucre

4 œufs

2 c à c de zeste de citron râpé

4 c à s de jus de citron

200 g de farine

1 c à s de levure chimique

120 g de framboises

sel



Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Beurrez un moule peu profond.

Etape 2: Battez le beurre avec le sucre pour obtenir une crème. Incorporez les œufs un à un et fouettez vigoureusement.

Ajoutez le zeste et le jus de citron. Incorporez la farine, la levure chimique et une pincée de sel. Mélangez les framboises à la pâte et versez-la dans le moule.

Etape 3: Enfournez le gâteau pendant 35 à 40 minutes. Laissez-le refroidir complètement avant de découper les brownies.