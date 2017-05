Ingrédients:

4 filets de poulet

2 pommes

60 g de Gouda vieux

4 patates douces

3 oignons de printemps, en rondelles

1 c à s de mayonnaise

1 c à s de fromage blanc

2 c à s de menthe fraîche, hachée

2 c à s de ciboulette, hachée

beurre

poivre et sel

Etape 1: Coupez la pomme et le fromage en lamelles. Pratiquez une entaille dans chaque filet de poulet et farcissez le creux de pomme et de fromage. Fixez le tout avec un bâtonnet.

Assaisonnez la viande de poivre et sel. Faites chauffer une noisette de beurre dans une poêle et faites-y cuire et dorer le poulet farci.

Etape 2: Épluchez les patates douces et coupez-les en dés. Faites-les cuire al dente dans de l'eau légèrement salée. Égouttez et laissez refroidir.

Etape 3: Mélangez les dés de patate douce avec les oignons de printemps, la mayonnaise, le fromage blanc et les fines herbes. Assaisonnez de poivre et sel. Servez avec le poulet farci.