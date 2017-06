Ingrédients: 800 g de haché de porc

200 g de riz basmati

1 oignon, émincé

1 œuf

3 c à s de chapelure

poivre de Cayenne

2 c à s de persil plat, haché

8 grandes feuilles de salade iceberg

2 avocats

1 c à s de jus de citron

quelques feuilles de basilic

100 g de crème aigre

50 g de parmesan râpé

120 g de maïs doux, poids égoutté

huile de tournesol

poivre et sel

Etape 1: Faites cuire le riz selon les indications de l'emballage.

Etape 2: Mélangez la viande avec l'oignon, l'œuf et la chapelure. Assaisonnez de poivre de Cayenne, persil, poivre et sel. Mouillez vos mains et formez des boulettes avec la viande hachée.

Etape 3: Faites chauffer un filet d'huile de tournesol dans une poêle et faites-y dorer les boulettes.

Etape 4: Évidez les avocats et coupez la chair en dés. Arrosez de jus de citron.

Tartinez chaque feuille de salade iceberg de crème aigre, ajoutez du riz et du maïs et ensuite les dés d'avocat. Posez quelques boulettes par-dessus et décorez de fromage râpé et de quelques feuilles de basililc.