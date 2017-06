Ingrédients: 2 branches de céleri vert, grossièrement hachées

1 concombre, en dés

20 brins de ciboulette

10 feuilles de menthe + supplément pour la garniture

100 g de feta

1 tranche de pain gris

2 citrons

250 ml de bouillon de légumes

poignée d'écrevisses

huile d'olive

poivre et sel

Etape 1: Mettez le concombre dans le blender avec le céleri, la menthe, la ciboulette et la feta. Mixez.

Etape 2: Retirez les croûtes du pain. Déchirez le pain en morceaux et mettez-le dans le blender avec un peu d'huile d'olive, le jus de la moitié des citrons ainsi que le bouillon. Assaisonnez de poivre et de sel et mixez le tout. Versez la soupe dans un plat, couvrez et laissez reposer au moins 1 heure au frigo.

Etape 3: Ajoutez éventuellement encore un peu de jus de citron au moment de servir la soupe dans les bols. Décorez d'écrevisses et terminez par quelques gouttes d'huile d'olive.