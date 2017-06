Ingrédients: 1 poulet à rôtir

200 ml de Chianti

6 gousses d'ail

2 branches de céleri vert, hachées

1 oignon, émincé

400 ml de tomates pelées

2 carottes

80 g d'olives noires

3 filets d'anchois

farine

beurre

poivre et sel

Etape 1: Découpez le poulet en morceaux et assaisonnez de poivre et sel. Mettez les morceaux de poulet dans un plat, pressez-y la moitié des gousses d'ail et versez-y le chianti. Couvrez et laissez mariner plusieurs heures au frigo.

Etape 2: Préchauffez le four à 180°C. Retirez le poulet de la marinade (réservez-la), épongez-le avec du papier absorbant, saupoudrez-le de farine et faites-le dorer de toutes parts dans une poêle avec du beurre. Retirez le poulet de la poêle.

Etape 3: Écrasez le reste des gousses d'ail et faites-les revenir avec l'oignon, dans la même poêle. Quand ils sont translucides, ajoutez les tomates pelées et prolongez la cuisson de quelques instants. Ajoutez la marinade et mélangez. Ajoutez le céleri vert, la carotte en rondelles, les filets d'anchois et les olives noires, et faites mijoter le tout quelques minutes. Versez la sauce dans un grand plat allant au four, mettez-y le poulet, recouvrez le plat de deux couches de papier aluminium et enfournez pendant 1,5 h.

Astuce: Servez accompagné de pâtes fraîches ou de pain, et d'un verre de Chianti, ça va sans dire.