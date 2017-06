Ingrédients: 400 g d'aiguillettes de poulet

2 échalotes, émincées

4 pommes de terre

2 c à s de tapenade de tomates séchées

2 gousses d'ail, écrasées

10 tomates cerises

1 poivron jaune, en lanières

2 c à s de persil plat, haché

1 c à c de poivre de Cayenne

huile d'olive

poivre et sel

Etape 1: Coupez les pommes de terre en rondelles sans les éplucher.

Etape 2: Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans un wok et faites-y revenir l'ail et l'échalote. Ajoutez le poulet et faites-le sauter quelques minutes. Ajoutez les pommes de terre et faites-les cuire également.

Etape 3: Ajoutez les poivrons et la tapenade et remuez. Assaisonnez de sel, poivre et poivre de Cayenne.

Etape 4: En dernier lieu, ajoutez les tomates cerises et remuez délicatement. Décorez de persil avant de servir.