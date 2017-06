Ingrédients: 2 avocats

4 tortilla-wraps

120 g de chapelure

1 oeuf, légèrement battu

120 g de farine

200 g de crevettes grises

1 oignon rouge, émincé

250 g de salade iceberg

poignée de tomates cerises, coupées en 4

6 c à s de fromage blanc

1/2 gousse d'ail, écrasée

1 c à s de ciboulette hachée

1 c à c de paprika en poudre

poivre et sel

Etape 1: Préchauffez le four à 180°. Coupez les avocats en deux dans la longeur, retirez le noyau et pelez-les. Coupez la chair en lamelles et assaisonnez de poivre et sel. Passez les tranches d'avocat d'abord dans la farine, ensuite dans l'oeuf battu et enfin dans la chapelure. Posez-les sur une plaque tapissée de papier cuisson et faites-les dorer 15 minutes au four. Retournez-les à mi-cuisson.

Etape 2: Mélangez le fromage blanc avec l'ail, la ciboulette et le paprika. Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 3: Faites chauffer les tortillas 30 secondes au micro-ondes. Étalez du fromage blanc sur chaque tortilla. Ajoutez la salade iceberg, l'oignon rouge et les tomates. Recouvrez de lamelles d'avocat croustillant et parsemez de crevettes. Enroulez les wraps.