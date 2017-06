Ingrédients: 1 chipolata de poulet

1 pâte feuilletée

3 oeufs

100 ml de crème

120 g de brie, en tranches

400 g de légumes pour wok --> alternatives: crudités (carottes/chou blanc), variétés de salade, germes de soja

2 c à s de persil haché

huile d'olive

poivre et sel

Etape 1: Préchauffez le four à 180°C. Tapissez un petit moule rond de papier cuisson et posez-y la pâte feuilletée. Piquez quelques trous dans la pâte, recouvrez-la de papier cuisson et de billes de cuisson (ou riz ou haricots crus) et faites cuire à blanc pendant 15 minutes au four.

Etape 2: Faites cuire la chipolata dans un peu d'huile d'olive. Faites également cuire les légumes al dente. Battez légèrement les oeufs avec la crème et assaisonnez de poivre et sel.

Etape 3: Dressez les légumes sur la pâte précuite. Posez une spirale de chipolata dessus et versez le mélange de crème par-dessus. Décorez de tranches de brie en enfournez pendant 35 minutes.

Etape 4: Juste avant de servir, saupoudrez la quiche de persil frais haché.