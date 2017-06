Ingrédients: 200 g de biscuits petit-beurre

100 g de beurre, fondu + supplément pour graisser le moule

8 g de sucre vanillé

600 g de fromage crème

15 g de levure chimique

175 g de sucre

3 oeufs

125 g de crème entière

100 g de myrtilles

Etape 1: Préchauffez le four à 150°C. Graissez un moule amovible et tapissez le fond de papier cuisson. Écrasez les biscuits au blender, mettez-les dans un bol et mélangez les miettes de biscuits avec le beurre fondu. Étalez ce mélange dans le fond du moule, pressez et lissez la surface avec le dos d'une cuillère et réservez au frais.

Etape 2: Au fouet, mélangez le fromage, la crème, le sucre vanillé, la levure chimique, le sucre et les oeufs, pour obtenir une masse uniforme. Versez-la dans le moule et parsemez de myrtilles?. Faites cuire la tarte environ 1 heure au four. Laissez-la refroidir dans le four. Avant de le servir, mettez le cheesecake au frigo pendant au moins 4 heures, pour que la farce raffermisse. Décorez de myrtilles et servez.