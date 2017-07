Ingrédients: 1 mangue mûre

1 banane

poignée de baies mélangées

10 feuilles de menthe

3 c à s de yaourt à la grecque

noix mélangées, hachées

1 c à s de miel liquide

Etape 1: Épluchez la mangue et coupez la chair en morceaux. Coupez la banane en rondelles. Mettez le tout dans une boîte de congélation et surgelez les fruits.

Etape 2: Mettez les fruits congelés dans le blender avec le yaourt et la menthe. Mixez pour obtenir un mélange onctueux.

Etape 3: Mettez la glace dans des petits pots, décorez de fruits et de noix, et arrosez de miel.