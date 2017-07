Ingrédients: 1 pain de campagne blanc

200 g de lard BBQ, marinade provençale

1 oignon, émincé

6 c à s de mozzarella râpée

3 c à s de basilic, haché

3 c à s de beurre, fondu

2 c à s de mayonnaise

2 c à s de crème aigre

1/2 c à c de paprika en poudre

1 c à s de ciboulette, hachée

1/2 gousse d'ail, écrasée

poivre et sel

Etape 1: Incisez le pain en croix à la verticale, de manière à former une grille, en veillant à rester à 3 cm du fond.

Etape 2: Faites dorer les tranches de lard au barbecue. Coupez-les en languettes.

Etape 3: Mélangez la crème aigre avec la mayonnaise, l'ail et la ciboulette et assaisonnez cette sauce de paprika, poivre et sel.

Etape 4: Glissez le fromage râpé, le basilic et l'oignon dans les interstices du pain et parsemez de bouts de lard. Arrosez le pain de beurre fondu et ensuite de sauce.

Etape 5: Emballez le pain dans du papier aluminium et faites-le griller 15 à 20 minutes au barbecue, dans la chaleur indirecte, ou au four préchauffé à 180°C. Délicieux à l'apéritif ou en accompagnement.