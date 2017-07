Ingrédients: 1 pain campagne blanc

5 à 6 feuilles de laitue

40 g de roquette

1 tomate

3 œufs durs

150 g de thon

6 à 8 olives mélangées

6 filets d'anchois

1/2 concombre

1/2 poivron jaune

1/2 oignon rouge

poignée de feuilles de basilic

20 brins de ciboulette, hachés

vinaigre

huile d'olive

poivre et sel



Etape 1: Assaisonnez les blancs de poulet de poivre et sel. Glissez les tortilla chips dans un sachet plastique et écrasez-les au rouleau à pâtisserie. Préparez 3 assiettes creuses, la première avec les chips émiettés, la seconde avec les œufs légèrement battus et la troisième avec la farine. Passez le poulet d'abord dans la farine, ensuite dans l'œuf et enfin dans les chips.

Etape 2: Faites chauffer le beurre et l'huile d'olive et faites-y cuire et dorer le poulet. Coupez la viande en lamelles.

Etape 3: Mélangez le jus de citron et la moutarde dans un bol gradué. Mixez en ajoutant progressivement l'huile d'olive, pour obtenir une sauce épaisse. Ajoutez le fromage et le persil et assaisonnez de poivre.

Etape 4: Au spiralizer ou au couteau économe, réduisez la courgette et les carottes en lanières. Découpez la betterave rouge en bâtonnets ou en lanières, au couteau économe.

Etape 5: Dressez les légumes dans les assiettes avec le poulet. Nappez de sauce et servez sans attendre.

Idée: Accompagnez éventuellement de baguette ou de pommes de terre nature.