Pas besoin de choisir, puisque pour cette recette, nous faisons mariner la dinde et les légumes grillés non pas dans une, mais deux marinades: l’une est à base de ketchup & orange et l’autre se compose de miel & citron vert. Mmmmmmh, ça sent bon l’été!



Ingrédients: 4 escalopes de dinde

250 g de riz basmati

1 brocoli, en bouquets

2 grosses carottes, en rondelles

2 poivrons jaunes, en languettes

1 gros oignon rouge, en rondelles

huile d'olive

sel



Marinade 1:

2 c à s de feuilles de thym

120 ml de ketchup

2 c à s d'huile d'olive

2 gousses d'ail, écrasées

jus d'1/2 orange

poivre et sel



Marinade 2:

8 c à s d'huile d'olive

2 c à s de persil haché

6 c à s de jus de citron vert

2 c à s de miel

2 gousses d'ail, hachées

1 c à c de paprika en poudre

1/2 c à c de poivre de Cayenne

poivre et sel

Etape 1: Mélangez soigneusement les ingrédients des 2 marinades.

Etape 2: Préchauffez le four à 200°C. Tapissez une feuille de papier cuisson et posez les poivrons et les oignons sur la partie gauche. Disposez la dinde au milieu et le brocoli et les carottes à droite.

Etape 3: Arrosez les légumes de gauche et la moitié de la dinde avec 2/3 de la première marinade et la viande et les légumes à droite avec 2/3 de la deuxième marinade. Remuez la viande pour bien l'imbiber de marinade et enfournez le tout pendant 25 minutes au four.

Etape 4: Pendant ce temps, faites cuire le riz dans de l'eau légèrement salée. Servez-le avec la dinde et les légumes avec un peu de marinade en guise de finition.