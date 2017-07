La saison des moules a repris depuis un petit temps, et même si on ne se lassera jamais d’une casserole de moules nature, cette recette avec des tomates grillées, du poivre de Cayenne et du vin permet de varier les plaisirs. La concurrence est relevée. A tester absolument!



Ingrédients: 500 g de mélange de tomates, les plus grandes coupées en deux

3 gousses d'ail, écrasées

1 c à c de poivre de Cayenne

1 c à s de basilic séché

3 c à s d'huile d'olive

1 oignon, émincé

3 kg de moules, nettoyées

250 ml de vin blanc sec

poignée de feuilles de persil, grossièrement hachées

sel

1 baguette



Etape 1: Préchauffez le four à 180 ºC. Disposez les tomates sur une feuille tapissée de papier cuisson, saupoudrez-les de poivre de Cayenne, basilic, ail écrasé et un peu de sel. Arrosez avec 2/3 de l'huile d'olive. Remuez pour imprégner les tomates et enfournez pendant 40 minutes.

Etape 2: Faites revenir l'oignon dans le reste d'huile d'olive, dans une casserole profonde. Ajoutez les moules et le vin blanc et portez à ébullition. Couvrez la casserole et faites cuire les moules pendant quelques minutes.

Etape 3: Ajoutez les tomates grillées dans les moules, ainsi que le persil. Servez les moules accompagnées de baguette.