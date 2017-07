Irrésistibles, ces petits nids délicieux fabriqués en parmesan et fourrés de haché de campagne, carottes et oignons. Très savoureux et trop mignons!



Ingrédients: 80 g de Parmigiano Reggiano

250 g de haché de campagne

1/2 oignon, émincé

1 gousse d'ail, écrasée

1/2 c à c de poivre de Cayenne

1 c à c de paprika en poudre

1/2 poivron rouge, en dés

1 carotte râpée

2 oignons de printemps, en rondelles

huile d'olive

sel

Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Râpez le fromage et dressez des petits monticules d'environ 20 g de fromage râpé sur une plaque tapissée de papier cuisson (découpé au préalable en carrés). Veillez à disposer le fromage en rond sur le papier, en couche assez fine. Enfournez la plaque jusqu'à ce que le fromage fonde et colore légèrement.

Etape 2: Sortez le plat du four et retournez chaque carré de papier tapissé de fromage fondu sur le fond d'une coupelle ou un bol rond. Recouvrez d'un deuxième bol et laissez refroidir, de façon à ce que le fromage durcisse en épousant la forme du bol.

Etape 3: Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle. Faites-y revenir l'ail et l'oignon. Quand ils sont translucides, ajoutez la viande hachée. Assaisonnez de paprika, poivre de Cayenne et sel.

Etape 4: Ajoutez la carotte râpée et les dés de poivron dans la viande et prolongez la cuisson.

Etape 5: Dressez le mélange de viande dnas les nids de fromage et décorez d'oignon de printemps haché.