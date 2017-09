Vous avez à moitié survécu à la rentrée et un petit boost d’énergie serait le bienvenu ? Ce gratin arrive juste à temps.



Avec les oméga-3 contenus dans le saumon (tout bénef’ pour le cœur) et toutes les vitamines de tous ces légumes différents, votre corps vous dira merci. Une recette qui vous fera adorer les légumes !







Ingrédients:

600 g de filet de saumon frais

400 g d’épinards en branches (surgelés)

1 poireau, en rondelles

250 g de champignons blancs, en lamelles

6 oignons de printemps, en rondelles

500 g de pommes de terre grenaille

2,5 dl de lait

2 dl de crème

4 c à s de fromage râpé

2,5 dl de bouillon de légumes

3 c à s de farine

1 c à c d’origan séché

1/2 c à c de basilic séché

3 c à s de beurre + supplément pour la cuisson

Etape 1 : Mélangez la crème avec les épices séchées et assaisonnez de poivre et sel. Préchauffez le four à 180 °C.

Etape 2 : Faites cuire les pommes de terre grenaille al dente dans de l’eau légèrement salée. Égouttez-les laissez-les refroidir légèrement et coupez-les en deux.

Etape 3 : Faites chauffer une noisette de beurre dans une casserole et faites-y cuire le poireau pendant 5 minutes. Ajoutez les épinards à la fin et faites-les réduire. Assaisonnez de poivre et sel. Etape 4 : Beurrez un grand plat à gratin. Disposez-y le poireau, les épinards, les champignons, l’oignon de printemps et les demi-pommes de terre. Arrosez de crème. Enfournez pendant 20 minutes.

Etape 5 : Pendant ce temps, faites fondre le beurre dans une casserole et ajoutez-y la farine, en remuant. Versez progressivement le lait et le bouillon de légumes. Faites chauffer le tout sans cesser de remuer, jusqu’à ce que la sauce épaississe. Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 6 : Sortez le plat du four. Disposez les morceaux de saumon au-dessus des légumes et arrosez de sauce. Saupoudrez de fromage râpé et remettez le plat au four pendant 20 minutes.