Les pâtes, tout le monde aime ça. Les pâtes, c’est la vie ! Et parfois on a envie de leur donner un petit coup de pouce, histoire de transcender la banalité.



Cette variante provençale aux herbes et tomates cerise sera digne d’être servie aux plus gourmets des gourmands, une fois que vous y aurez ajouté de délicieuses moules fraîches. Bon appétit !







Ingrédients:

350 g de tagliatelles

3 kg de moules, nettoyées

250 g de tomates cerise, coupées en deux

2 gousses d’ail, écrasées

1 oignon, émincé

4 brins de basilic

4 brins de thym

2 c à s de persil plat haché

2 c à s de ciboulette hachée

huile d’olive

poivre et sel

Etape 1 : Faites cuire les pâtes al dente dans de l’eau légèrement salée. Faites chauffer un généreux filet d’huile d’olive dans une grande casserole et faites-y revenir l’oignon. Quand il est translucide, ajoutez l’ail, les tomates cerises et le thym.

Assaisonnez d’un peu de poivre et sel et remuez le tout.

Etape 2 : Ajoutez les moules et augmentez le feu. Mettez le couvercle et faites cuire les moules pendant une dizaine de minutes, jusqu’à ce que les coquilles s’ouvrent.

Secouez vigoureusement la casserole de temps en temps.

Etape 3 : Égouttez les pâtes et disposez-les dans un plat. Ajoutez les moules, les légumes et un peu de liquide de cuisson, et saupoudrez de persil et de ciboulette.

Décorez de quelques feuilles de basilic.