Ay caramba ! La cuisine mexicaine ne s’apprend pas en deux coups de cuillère à pot. Nous ne sommes pas habitués à ces tours de passe-passe avec des épices, ni à cette créativité avec des légumes.



Et puis, est-ce que trop de chili ne tue pas le chili ? Mais si, comme nous, vous raffolez de cuisine mexicaine, ne vous laissez pas abattre et préparez ce grand classique mexicain. Ces taquitos au haché de poulet ne vous prendront pas plus d’une demi-heure !





Ingrédients:

400 g de haché de poulet

8 tortilla wraps

1 échalote, émincée

1 poivron rouge, en dés

1 c à s de paprika en poudre

100 g de fromage râpé

3 c à s de fromage crème

2 oignons de printemps, hachés

huile d’olive

poivre et sel

Pour la salsa :

250 g de tomates cerise, en petits morceaux

poignée de persil plat, haché

1 petit oignon rouge, émincé

1 gousse d’ail, écrasée

jus d’½ citron vert

huile d’olive

Etape 1 : Préchauffez le four à 220°C. Faites chauffer un peu d’huile dans une poêle et faites-y revenir l’échalote. Ajoutez le paprika et prolongez la cuisson de quelques minutes.

Etape 2 : Ajoutez le haché et faites-le cuire en le remuant pour l’émietter. Assaisonnez de paprika en poudre, poivre et sel. Faites refroidir la viande. Mélangez-la ensuite avec l’oignon de printemps, le fromage et le fromage crème.

Etape 3 : Faites chauffer les tortillas quelques instants au micro-ondes. Garnissez chaque tortilla de haché, enroulez-la et disposez les rouleaux sur une plaque tapissée de papier cuisson.

Faites cuire au four pendant 15 minutes, jusqu’à ce que le tout soit doré et croustillant.

Etape 4 : Mélangez tous les ingrédients de la salsa et assaisonnez de poivre et sel. Servez avec les taquitos.